Funn Festival tem um mês de grandes atrações

Ainda na abertura haverá a presença do grupo FitDance, vinda direto da Bahia, que serão responsáveis por um aulão de dança na primeira manhã de atividades do "Funn Festival Esportes", outra modalidade . Conhecidos por fazer coreografias fáceis e exclusivas o grupo FitDance ficou conhecido no YouTube por criar coreografias para todos os públicos.



A proposta desta edição é proporcionar aos brasilienses a sensação de estar vivenciando o inverno europeu. Um castelo de 24 metros de altura foi criado, inspirado na história "Cinderela".



FUNN FESTIVAL

De amanhã até 24/06, no Parque da Cidade. Ingressos e informações no funnfestival.com.br

O "Funn Festival", maior festival de música do inverno no centro-oeste, retorna à capital federal neste final de semana. Para a abertura, a dupla "Bruno & Marrone" traze ao DF a turnê "Ensaio", que viaja pelo país desde o ano passado. O Dj carioca Zeh Pretim sobe ao palco com os cantores.A line-up do evento é composto por atrações como Gusttavo lima, Thiaguinho, Sambô, Ludmilla, Jeito Moleque, entre outros. Até o final de Julho, aos sábados e domingos, haverá diversos shows além de programações para crianças.Já neste sábado, Elsa, Anna, Olaf e serão as atrações principais para entreter a criançada, com a peça "Frozen: Uma Aventura Congelante", às 10h. O "Funn Kids" traz uma área de brinquedos, serão mais de 20 atividades, mais oficinas diversas.