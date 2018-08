Funkmelody de Buchecha agita a noite de sexta em Brasília

Músico é a atração da festa da Pink Elephant

Um dos mais tradicionais funkeiros do país, Buchecha chega a Brasília nesta sexta-feira com o funk melody que marca sua carreira desde a década de 1990. A festa vai ser na Pink Elephant.



No repertório, o músico vai apresentar os grandes sucessos da carreira desde quando começou com Claudinho, como "Quero te encontrar", "Nosso sonho" e "Fico assim sem você". Hits que acompanham a nova fase da carreira de Buchecha também marcam presença no set list. Entre eles "Danada" e "Hot dog".



O funkeiro começou a carreira solo em 2003, cerca de um ano após a morte do ex-parceiro Claudinho em um acidente de carro.

Sexta-feira, 10 de agostoPink Pink, 23h. A partir de R$ 50.