Fundação das Artes celebra 50 anos

Programação especial de aniversário inclui apresentação de João Bosco

Para comemorar seu meio século de atuação, a Fundação das Artes de São Caetano do Sul ganha programação especial com sete dias de eventos. Começa nesta segunda (23).



O primeiro dia de festa acontece na própria Fundação, às 18h, com o projeto Som na Calçada Especial. Rodrigo Braga, André Soratti e Edson Silva apresentam show com repertório pautado em jazz e bossa nova. O dia também tem a abertura da exposição Os Primeiros 50 Anos - Arte Postal, com obras produzidas por alunos, ex-alunos e artistas convidados.

No dia seguinte, a instituição sedia uma aula aberta com alunos de artes visuais e uma performance do Grupo Institucional de Dança da Fundação das Artes, às 19h. Na quarta-feira (25), às 19h30, na Sala São Paulo, um concerto especial celebrando o aniversário de 50 anos do lugar reúne a Orquestra Jovem, Big Band Salada Mista, Cameratas de Cordas, Grupo de Percussão e Coro da Fundação, com músicos convidados da Orquestra Sinfônica de São Paulo e a presença especial do cantor João Bosco.



Na quinta-feira (26), a Pinacoteca de São Caetano sedia a exposição Os Primeiros 50 anos, que faz um recorte da produção artística que permeou a Escola de Artes Visuais da Fundação das Artes desde sua criação, em 1968. Com visitação até 13 de julho, a mostra reúne obras dos ex-alunos Daniel Melim, Bruno Andrade, Elton Hipólito e Bruno Novaes, entre outros.



o espetáculo "Ser, ou não sei. Hamelete, a estória recontada", que recria "Hamlet", de Shakespeare, como uma comédia com linguagem popular de Pernambuco, é atração na sexta-feira (27), no calçadão da Fundação.



Conclui a programação a peça "Ontem Será Solidão", com sessões no sábado, às 20h, e domingo, às 18h, no Teatro Timochenco Wehbi.





Fundação das Artes

Tel. (11) 4239-2020

Segunda a domingo

Até R$ 20