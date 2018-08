Frevo toma conta do palco do teatro Barreto Júnior

O grupo Cia de Frevo do Recife inicia temporada com o espetáculo ‘Frevariando’ pelo projeto Quartas da Dança

o O frenético ritmo pernambucano vai estar no palco no teatro Barreto Júnior, no Pina, Zona Sul da capital pernambucana, nesta quarta-feira (1º), a partir das 20h. É que o grupo Cia de Frevo do Recife vai apresentar o espetáculo "Frevariando", no Quartas da Dança.



Mostrando o que há de novo e de tradicional no frevo, o grupo seguirá em temporada no Barreto Junior nos dias 8 e 15 de agosto. Os ingressos custam R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia) e serão vendidos na bilheteria do teatro.



O objetivo do Quartas da Dança é assegurar palco e formar público para a dança na cidade, disponibilizando o teatro Barreto Júnior com condições facilitadas para grupos, companhias e artistas independentes.



Os grupos têm direito à bilheteria das apresentações, pagando apenas 10% da arrecadação pela ocupação do teatro. O projeto é realizado pela Prefeitura do Recife, por meio da Secretaria de Cultura e da Fundação de Cultura da Cidade.