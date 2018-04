Francisco, el Hombre experimenta novas músicas ao vivo

Depois de tocar no Lollapalooza e no festival mexicano Vive Latino, a banda Francisco, el Hombre volta a se apresentar solo em São Paulo com show nesta quinta-feira (26), no Estrella Galicia Brasil.



Na ocasião, o grupo formado pelos irmãos mexicanos Sebastián e Mateo Piracés-Ugarte, e pelos brasileiros Juliana Strassacapa, Andrei Kozyreff e Rafael Gomes leva ao palco os temas de seu primeiro trabalho, "Soltasbruxa", lançado em 2016. Além de canções já conhecidas, como "Triste, Louca ou Má", a banda aproveita para experimentar novas músicas que integrarão seu próximo trabalho, ainda sem data de lançamento.





Estrella Galicia Brasil

Tel. (11) 2368-5876

Quinta-feira (26), 22h

R$ 40