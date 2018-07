Francisco, el Hombre e Maria Gadú em show especial

Depois que Maria Gadú cantou "Triste, Louca ou Má", da Francisco, el Hombre em uma de suas apresentações, a banda e a cantora se aproximaram. Para celebrar, ambos se encontram nesta quinta-feira (19), na Casa Natura Musical.



O grupo formado pelos irmãos mexicanos Sebastián (bateria e voz) e Mateo Piracés-Ugarte (violão e voz) e pelos brasileiros Juliana Strassacapa (voz), Andrei Kozyreff (guitarra) e Rafael Gomes (baixo) lançou seu primeiro sico, "SOLTASBRUXA", em 2016. Com ele, a banda concorreu ao Grammy Latino com a canção "Triste, Louca ou Má", em 2017.

Além das músicas de "SOLTASBRUXA", como "Calor da Rua" e "Tá Com Dólar, Tá Com Deus", a Francisco ainda prepara novidades no repertório. No momento, o grupo está trabalhando na produção de seu segundo disco, contemplado pelo edital Natura Musical, que deve ser lançado ainda neste ano.





CASA NATURA MUSICAL

Tel.: (11) 4003-6860

Quinta-feira (19), 21h30

R$ 120