Fotógrafos retratam realidade da segunda maior favela do Brasil

A mostra traz a memória afetiva dos moradores de Aglomerado da Serra e está em cartaz no espaço do TCU

O Espaço Cultural Marcantonio Vilaça receberá a exposição "Retratistas do Morro" com cerca de 40 fotografias produzidas por João Mendes e Afonso Pimenta nas décadas de 1970 e 1980.



O acervo busca preservar as memórias afetivas dos moradores da comunidade do Aglomerado da Serra, em Belo Horizonte, além de representarem um importante registro histórico da formação das metrópoles brasileiras.



As imagens apresentam cenas do cotidiano e detalhes da vida social dos moradores, como os bailes "black", festas de aniversário e confraternizações, além de uma série de retratos. O conjunto de imagens é uma iconografia inédita na história da fotografia brasileira e faz parte de um longo processo de curadoria, que incluiu a restauração digital do arquivo, com o objetivo de dar o protagonismo às trajetórias de vida dos moradores da segunda maior favela do Brasil.



O trabalho dos fotógrafos é um registro das mudanças nos cenários social, político e cultural ocorridas nas favelas do Brasil.



RETRATISTAS

Até 01/09, das 9h às 19h

Centro Cultural do TCU/ISC. Entrada franca.