Forró das Antigas reúne Magníficos, Limão com Mel e Mastruz com Leite

Relembrando sucessos, evento acontece neste sábado (12), a partir das 21h, no Classic Hall

Idealizado para resgatar sucessos que marcaram o ritmo tipicamente nordestino, o Forró das Antigas aporta neste sábado (12), no Classic Hall, em Olinda, para mais uma edição especial. Ao som das bandas Limão com Mel, Magníficos e Mastruz com Leite, a festa, que começa às 21h, promete ser um esquenta para o São João.



Com o repertório romântico e dançante que os consagrou nos anos 1990, a Banda Magníficos leva para o público pernambucano um novo cenário para a sua apresentação. No setlist feito para colocar todo mundo pra dançar, o grupo apresentará a nova música de trabalho, "Saudade também chorava", com participação de Bruno e Marrone, além dos hits "É chamego ou xaveco", "Carta branca", "Adoro" e "Telefone fora de área".



Já a banda Limão com Mel aporta na festa para comemorar seus 25 anos de história. Percorrendo o Brasil com o show especial, a apresentação chega ao Recife com um repertório refinado, trazendo os grandes sucessos que marcaram gerações em mais de duas décadas. O grupo vai priorizar canções consagradas, como "Toma Conta de Mim" e "De Janeiro a Janeiro". Também não ficarão de fora do setlist, as atuais de trabalho "Grande Truque" e "Última Lua".



Completando a programação nostálgica, a banda Mastruz com Leite finaliza o line up da festa. Com 28 anos de carreira e 46 álbuns gravados, o grupo relembrará músicas como "Saga de um vaqueiro", "Meu vaqueiro, meu peão" e "Caboclo do sertão". Trazendo novidades para os fãs recifenses, o grupo apresentará a canção "Algo Diferente" recém lançada e sucesso nas plataformas digitais.



Os ingressos variam entre R$ 50 (pista meia) e R$ 140 (frontstage inteira), à venda no Classic Hall, na Ticket Folia e no site Eventim.