Food trucks se reúnem no Parque da Cidade

Cerca de 14 food trucks especialistas em hambúrgueres se reúnem no evento

O "Burgue Day", evento que reúne renomados food trucks de hambúrguer de Brasília, chega a sua quarta edição no próximo dia 26 de maio, no Parque da Cidade.



Integram o evento à Hamburgueria do Cheff, Geleia, Artesanal Burger, RoadHouse, Angus Burger, Digão Hamburgueria, El Negro, Belgo Burguer, Hum! Burger, Raf Hamburgueria, Banzos Hamburgueria, Padoca410 e o chef Marcelo Piucco.



O evento também contará com música, que fica por conta de bandas locais. O destaque do Burgue Day será o "Meolly Folk", trabalho solo do líder da banda brasiliense "Dawnjones" e integrante co-fundador do "Bloco Eduardo & Mônica".



4ª EDIÇÃO DO BURGER DAY

Estacionamento 10 do Parque da Cidade Sarah Kubitschek

26 e 27 de maio, sábado e domingo, das 11h às 22h

Informações: 98206-3007