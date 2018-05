Flora Matos toca 'Eletrocardiograma' na Casa Natura Musical

Rapper faz apresentação especial na programação de aniversário da casa

Para celebrar o primeiro ano de atividade da Casa Natura Musical, a instituição vem promovendo shows especiais, e nesta quinta-feira (3), a convidada é a brasiliense Flora Matos, que se apresenta às 21h30.



Na ocasião, Flora mostra os temas de "Eletrocardiograma", seu disco de estreia, lançado no ano passado. Ao longo de 12 faixas, a rapper retrata o começo, o meio e o fim de um relacionamento, com letras que falam desde o início da paixão, passa por um término doloroso e vai até a fase de redescobrimento.



Com seu primeiro trabalho cheio, Flora conquistou o prêmio de melhor disco de 2017 do Women's Music Event, premiação voltada para mulheres.



Casa Natura Musical

Tel. (11) 4003-6860

Quinta-feira (3), 21h30

R$ 40