Fliporto de volta às origens em Porto de Galinhas

Evento chega a 12ª edição, de quinta-feira (9) a domingo (19), e leva programação gratuita e diversa para dez polos

Dialogar com pessoas, espaços e culturas diferentes é um dos grandes desafios deste século. O respeito às diferenças torna-se, cada dia mais, uma necessidade emergente para que consigamos viver e conviver em uma sociedade. É com base nesse princípio que a Festa Literária Internacional de Pernambuco (Fliporto) promove a sua 12ª edição, de quinta-feira (9) a domingo (19), com o tema "Diálogos no Contemporâneo", trazendo uma programação plural, gratuita e conectada com os temas que estão sendo debatidos na atualidade.



Uma das novidades para a edição deste ano é o retorno para Porto de Galinhas, praia que recebeu a realização da primeira da festa literária em 2005 e também nos anos de 2006, 2007, 2008 e 2009. Após uma temporada na cidade de Olinda, a Fliporto volta ao seu lugar de origem, onde irá ocupar vários espaços no centro do balneário, dedicados aos polos do evento.



O homenageado do Congresso Literário desta edição é o escritor Marcus Accioly, poeta e membro da Academia Pernambucana de Letras que faleceu no final de 2017, e que, por mais de uma vez, esteve na Fliporto, honrando o evento com a sua presença e vasto conhecimento literário.



O braço principal da Fliporto, o Congresso Literário, irá acontecer no auditório do Espaço Muru-Muru, no Restaurante Itaoca, localizado na Praça das Piscinas Naturais e, mais uma vez, contará com a presença de convidados renomados, entre eles, o escritor, letrista e produtor musical Nelson Motta, referência em assuntos ligados à história da música popular, que estará em uma mesa com o jornalista AD Luna intitulada "Literatura e Música".



A abertura oficial do Congresso Literário acontece na , no dia 10 de agosto, às 17h30, será realizada pela prefeita de Ipojuca, Célia Sales, e em seguida haverá uma mesa sobre "Meu Ipojuca querido", com Romero Sales, Arnaud Mattoso e Rui Ferreira. Na sequência, acontece uma conferência sobre Empoderamento feminino: o papel da mulher no mundo de hoje, com a jornalista Jô Mazzarolo, a prefeita Célia Sales e Maria de Lourdes Hortas.



O espaço para as crianças e adolescentes, a Fliporto Galerinha, que acontecerá principalmente na Vila da Praia Food Park, com programação liderada por Pedro Ivo Silveira, mais conhecido por Pedroca, que levará para a criançada bate-papos com autores infanto-juvenis, lançamento de livro de escritores infantis, contação de histórias e muitas brincadeiras nos dias 10 e 11 de agosto, sob o comando da empresa Cia do Lazer.



A expectativa para esta edição é de receber cerca de 10 mil visitantes durante os quatro dias de evento. Hotéis, pousadas, restaurantes, flats, casa alugadas, táxis, lojas, comércios nas praias e até vendedores ambulantes, devem somar movimentação financeira de até R$ 5 milhões para o município. A programação completa pode ser conferida no site da Fliporto.