Flávia Garrafa estreia monólogo cômico no Shopping da Gávea

Com bom humor, 'Fale Mais Sobre Isso' traz psicóloga que se vê diante de angústias de quatro pacientes, a partir desta segunda (7)

Depois de seis temporadas esgotadas em São Paulo, a atriz e psicóloga Flávia Garrafa (das séries "Tô de Graça", do Multishow, e "Surtadas na Yoga", da GNT) chega ao Rio de Janeiro para temporada do monólogo cômico "Fale Mais Sobre Isso". A temporada começa nesta segunda (7) e vai até 25/6, no Teatro dos Quatro, no Shopping da Gávea.



O espetáculo, idealizado pelo companheiro de Flávia, Pedro Vasconcelos (diretor dos filmes "Fala Sério, Mãe!", "Dona Flor e Seus Dois Maridos" e "O Concurso"), e dirigido por Pedro Garrafa, irmão e sócio da atriz, é o primeiro texto teatral escrito por Flávia. A trama traz uma psicóloga que conhece as angústias, dúvidas, questionamento e desconfortos de quatro pacientes, numa discussão bem-humorada sobre o desejo de mudança de quem procura a psicoterapia.



TEATRO DOS QUATRO

Rua Marquês de São Vicente, 54, Shopping da Gávea.

Telefone: (21) 2239-1095.

Estreia nesta segunda (7). Até 25/6.

Segundas, às 20h.

R$ 60.