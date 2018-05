Flaira Ferro apresenta novo álbum na Caixa Cultural Recife

Cantora, compositora e bailarina traz arranjos inspirados na cultura popular brasileira em diálogo com elementos das músicas pop, eletrônica e erudita

A Caixa Cultural Recife recebe uma temporada de shows da cantora, compositora e dançarina, Flaira Ferro. Desta quinta-feira (3) a sábado (5) e de 10 a 12 deste mês, ela apresenta "Flaira Ferro em Cordões Umbilicais". O espetáculo é uma importante conexão da artista com a ancestralidade e com o autoconhecimento. Os shows ocorrem sempre às 20h.



O álbum Cordões Umbilicais surgiu de experiências vividas por Flaira ao longo da trajetória e foi por meio de encontros com outros artistas e de viagens, recolhendo e ouvindo canções, que a sonoridade do disco de estreia foi sendo definida. O trabalho foi lançado em 2015 e conta com produção musical de Leonardo Gorosito e Alencar Martins.



Os arranjos têm como fonte de inspiração as matrizes da cultura popular brasileira, como frevo, batuque paulista, caboclinho perré, samba, cavalo marinho e maracatu rural, em diálogo com elementos das músicas pop, eletrônica e erudita. Elogiado pela imprensa nacional, Cordões Umbilicais ganhou notoriedade através da canção "Me curar de mim" e entrou na lista dos 100 melhores discos do ano no site Melhores da Música Brasileira.



Nascida em Recife, Flaira ingressou na vida artística aos seis anos de idade através da dança. Viveu a infância rodeada de estímulos artísticos ligados às manifestações do carnaval de Pernambuco e desde então trabalha na criação de espetáculos que relacionam tradição e contemporaneidade. Além disso, a bailarina é formada em Comunicação Social.



Os ingressos para os shows na Caixa Cultural custam R$ 20 e R$ 10 (meia), à venda no local. Mais informações pelo telefone 3425-1915.