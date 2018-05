Fim de semana tem várias opções gratuitas de lazer no Recife

O sábado (5) e o domingo (6) serão de intensa programação gratuita na capital pernambucana. Em diferentes bairros da cidade, a Prefeitura do Recife oferece passeios os mais diversos, de exposição de arte a concerto na igreja, passando por atividades para quiser aproveitar o tempo livre para aprender a cuidar do melhor do planeta.





O outro é uma oficina gratuita do quebra cabeça chinês Tangram, que acontece neste sábado (3), às 17h, e é dedicada a participantes com 8 anos em diante. A galeria funciona no sábado, das 14h às 20h, e no domingo, das 15h às 19h.



O Museu da Cidade, no Centro, também estará aberto no sábado e no domingo, das 9h às 17h, para visitação da exposição Cinco Pontas, que celebra a indicação do forte recifense a patrimônio da Unesco, reunindo achados arqueológicos, pinturas e documentos ainda inéditos para o público. A entrada é gratuita.



No domingo, o Paço do Frevo convida os ociosos a cair do passo, junto com o Arrastão do Frevo, cortejo mensal liderado por orquestras e agremiações, que será conduzido desta vez pela Troça Carnavalesca Mista Tá Maluco. O arrastão tem concentração marcada para as 15h no Marco Zero. A saída será às 16h.



Também no domingo, a partir das 17h, a Secretaria de Turismo, Esportes e Lazer oferece uma audição gratuita de música erudita e popular num cenário de tirar o fôlego. O Projeto Música na Igreja levará para a Igreja Madre de Deus o Grupo de Sopros da Orquestra Criança Cidadã, formado por 25 músicos, incluindo estudantes de percussão e contrabaixo. A apresentação é gratuita e aberta ao público. Não é necessária inscrição prévia.



Meio ambiente

A Secretaria de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente (SDSMA) também vai oferecer uma extensa programação gratuita neste domingo, no Econúcleo Jaqueira, zona norte. Um dos destaques é a oficina de criação e manejo de caqueiras sustentáveis, a partir de 14h30. Gratuita, a atividade vai mostrar como transformar garrafas PETs em vasos sustentáveis, para hortas ou mudas. Para participar da oficina, não é necessário se inscrever nem levar qualquer tipo de material. Serão disponibilizadas 30 vagas para a atividade, que terá duração média 40 minutos.

No Museu de Arte Moderna Aloísio Magalhães (Mamam), no Centro, tem novidade em cartaz. A exposição ExistenCidades, do fotógrafo Beto Figueiroa, conta com 13 fotografias coloridas, expostas em formato de lambe-lambe, promovendo um diálogo entre diferentes linguagens para pensar a nova lógica das cidades brasileiras nas primeiras décadas do século 21. A entrada é gratuita e o horário de funcionamento do Mamam no sábado e no domingo é das 13h às 17h.Na zona sul, a Galeria Janete Costa, localizada dentro do parque Dona Lindu, oferece dois bons motivos para uma visita no fim de semana. Um deles é a exposição Cativa [A natureza da natureza], da artista Flora Assumpção, que discute a relação do homem com o meio ambiente, criando dentro da galeria um impressionante ecossistema de geometrias feitas de refugo industrial.