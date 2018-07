Filmes da Mostra Brasília são anunciados; confira a lista

Mostra ocorre em setembro e vai distribuir R$ 240 mil em prêmios

A Comissão de Seleção e do Comitê Gestor do Troféu Câmara Legislativa divulgou ontem a lista de filmes que concorrem a Mostra Brasília em 2018. Três longas e 18 curtas-metragens disputam a 23ª edição do evento e concorrem a R$ 240 mil em prêmios durante o 51º Festival de Brasília do Cinema Brasileiro.



Foram selecionados os filmes: ‘Marés', de João Procópio; ‘New Life S/A’, de André Carvalheira; e ‘O Outro Lado da Memória’, de André Oliveira. Entre os curtas estão ‘Brasílha’, de Rafael Morbeck; e ‘Presos que Menstruam’, de Alisson Sbrana. Os 21 filmes foram escolhidos entre as 92 produções homologadas na competição.





Confira a lista completa dos selecionados

Longa-metragem

- Marés, de João Paulo Procópio, 84min29s, ficção, 14 anos, 2018

- New Life S/A, de André Carvalheira, 78min26s, ficção, 14 anos, 2018

- O Outro Lado da Memória, de André Luiz Oliveira, 110min50s, documentário, 10 anos, 2018

Curta-metragem

- A Praga do Cinema Brasileiro, de William Alves e Zefel Coff, 26min, ficção, livre, 2018

- A Roda da Fortuna, de Luciano Porto, 13min, ficção, 10 anos, 2018

- À Tona, de Daniela Conenberg, 14min, documentário, 14 anos, 2018

- Brasilha, de Rafael Morbeck, 3min, ficção, livre, 2018

- Cabeças, de Bruna Carolli, 9min, ficção, livre, 2017

- Casa de Praia, de Duda Affonso, 16min, ficção, livre, 2018

- Entre Parentes, de Tiago de Aragão, 27min, documentário, livre, 2018

- In Memorian, De Gustavo Fontele Dourado e Thiago Campelo, 24min, ficção, 12 anos, 2018

- Me Deixe Não Ser, de Kleber Macedo, 20min, ficção, 12 anos, 2018

- Monstros, de Douro Moura, 15min, ficção, 12 anos, 2018

- Noroeste, de Lucas Ferreira Gesser, 13min, documentário, 10 anos, 2018

- O Homem Banco, de Cícero Fraga, 11min, ficção, 12 anos, 2017

- O Mistério da Carne, de Rafaela Camelo, 18min, ficção, 16 anos, 2018

- Para Minha Gata Mieze, de Wesley Gondim, 25min, ficção, 16 anos, 2018

- Presos que Menstruam, de Alisson Sbrana, 20min, ficção, 18 anos, 2018

- Riscados pela Memória, de Alex Vidigal, 20min, ficção, 10 anos, 2018

- Sinucada, de Rafael Stadniki Morato, 16min, ficção, 14 anos, 2018

- Terras Brasileiras, de Dulce Queiroz, 29min, documentário, 12 anos, 2017