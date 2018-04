Fica Comigo traz o melhor do pagode romântico

A banda do Fica Comigo e os DJs residentes Gigga, Rafa M e Just Mike formam o line up da próxima edição da baladinha carioca Fica Comigo, nesta sexta-feira (20), a partir das 22h, na Arcádia Apipucos, zona norte do Recife. No repertório, está garantido o melhor do "pagode retrô" com sucessos de grupos como Só Pra Contrariar, Exaltasamba, Raça Negra, Soweto e Molejo.





Já no set dos DJs não irão faltar hits do pop, funk, black music e canções de amor para "ver" e dançar como se não houvesse amanhã. E tem mais novidades: Recife foi a primeira cidade escolhida para receber a inédita temática "All we need is love". Para entrar no clima, a produção vai distribuir cartinhas de amor com letras de pagode por points do Recife para promover o evento.O bloco surgiu em 2011 no Carnaval do Rio de Janeiro, animando os foliões pelas ruas com repertório de músicas dos anos 1990. O repertório é "apaixonante", como o próprio grupo costuma falar. Vale lembrar que a balada é all inclusive, com direito ao buffet Arcádia. Os ingressos custam R$ 1?90 (feminino) e R$ 2?20 (masculino), a venda nas lojas Chilli Beans, VitaBrasil Net e no site Sem Hora. Mais Informações: 99979.7999.