Festival Toda Canção leva shows ao Centro

Tom Zé, com o show "Descobrir o Brasil", abre a noite de domingo (22), às 20h, na Praça Mauá, que ainda tem Baiana System, com "Duas Cidades". No Carlos Gomes, Alfredo Del-Penho e Nei Lopes, às 19h, e Joyce Moreno, às 20h30, compõem a agenda.



O encerramento do festival, segunda (23), conta com cortejo do Boitatá, às 14h, na Praça Mauá; shows de Almério e 5 a Seco, no Teatro Riachuelo, a partir das 19h; e Pietá, Lívia Mattos, Júlia Vargas e Marina Iris, no Teatro Rival.

A partir desta sexta (20) e até segunda (23), pegando os feriados de Tiradentes e de São Jorge, o Toca - Toda Canção, festival de música brasileira, ocupa espaços do Centro, de graça na Praça Mauá ou em teatros da região, com ingressos de R$ 15 a R$ 80, dependendo do show. Na programação, há ainda performances, debates e o 1º , na programação.A abertura é sexta (20), às 19h, no Teatro Carlos Gomes, quando João Bosco faz o lançamento do CD "Mano que Zuera". Na mesma noite, no Rival, A companhia teatral Barca dos Corações Partidos faz sua estreia como banda. Antes, Renato Luciano, integrante do grupo, lança o CD "De Toda Cor". A noite tem a participação de Dani Black.No dia seguinte, sábado (21), a Praça Mauá recebe Elza Soares, com o encerramento da turnê "A Mulher do Fim do Mundo", às 22h. Antes disso, tem Raquel Potí e Larissa Luz. A noite ainda conta com Ze Miguel Wisnik, Livia Nestrovski e Arthur Nestrovski, com "Mortal Loucura", e Mônica Salmoso, com o CD "Caipira", ambos no Teatro Carlos Gomes.