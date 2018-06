Festival tem sanduíches com temática de Copa

Cada restaurante criou um sanduíche especial para o festival que ocorre em Brasília, com preços promocionais

O festival "Panelas da Casa - Edição Especial de Sanduíches" já está ocorrendo pelos restaurantes de Brasília. Os apreciadores de sanduíches poderão visitar um circuito com 14 casas pela capital federal.



Mantendo o conceito original, que nasceu de uma grande confraria e da troca de conhecimento e experiências entre amigos, o evento investe na valorização dos produtores locais e oferece pratos a um preço bem acessível. Cada casa irá apresentar dois sanduíches, ao preço de R$ 29,00 (cada) com acompanhamento, sendo que uma das opções é vegetariana. Já em clima de Copa do Mundo, a proposta é levar as pessoas a uma viagem gastronômica pelos países que já participaram de alguma edição desse campeonato mundial.



Juntam-se à confraria três das mais tradicionais casas da cidade: Dom Francisco (ParkShopping); Marietta & Marvin (Lago Sul) e Beirute (Asa Norte). Completando o time: Belini Café – The Coffee Experience, Belini Pães & Gastronomia, Bhumi Cozinha Orgânica e Saudável, Café Savana, El Paso, Cantucci Bistrô, Carpe Diem, Genghis Khan, C'est La Vie Bistrô & Creperia, El Paso, Nossa Cozinha Bistrô e Veloce.



Para surpreender ainda mais os comensais, as receitas foram criadas especialmente para o festival. "Cada chef, cozinheiro e restaurante exercitou sua criatividade. Escolheu o país que queria homenagear e colocou a mão na massa. O resultado ficou ótimo e bem diversificado. Estão representadas, Itália, Peru, Inglaterra, EUA, Brasil, Alemanha, Arábia Saudita. Japão, Portugal, entre outros. São muitas versões diferentes para saborear", explica David Letchig, chef e dono do restaurante El Paso.



FESTIVAL GASTRONÔMICO PANELAS DA CASA

Até 10 de junho

Valor menu (sanduíche + acompanhamento): R$ 29,00 por pessoa

Outras informações: www.facebook.com/panelasdacasa/