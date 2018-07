Evento reúne espetáculos de música, teatro, dança e circo, exposições, exibição de filmes, e muito mais

O maior evento cultural multilinguagem do Brasil, o Festival Sesc de Inverno chega a sua 17ª edição. O evento propõe novos olhares e reflexões sobre a (des)construção de identidades, trazendo toda a diversidade da nossa arte e da nossa terra.

Na programação estão espetáculos de música, teatro, dança e circo, exposições, exibição de filmes e atrações literárias, além de ações de saúde, desenvolvimento comunitário, lazer, educação e muito mais.

Milton Nascimento, Maria Rita e Frejat farão a abertura do evento em Petrópolis, Nova Friburgo e Teresópolis, respectivamente. A agenda de shows também inclui nomes como Emicida, Os Paralamas do Sucesso e Jota Quest, entre outros. Nas artes cênicas, os destaques são a Cia. Barca dos Corações Partidos, o Ballet Stagium e o Grupo Bagaceira de Teatro.

Os maiores destaques desta edição, entretanto, são os grupos e artistas locais que ganham espaço na programação tanto dentro das Unidades quanto nas praças e bares. Os artistas plásticos Claudio Partes, David Massena e Marcio de Paula são alguns nomes representativos na área de artes visuais.



Na música, os grupos As Moças, Tribo de Gonzaga, Expresso Santiago, Os Bartira, Dudu King, Falange e Gotam C.R.U. ganham espaço no Festival Sesc de Inverno. Em literatura, a Cia. Viva, Flavia Savary e Helena Lima representam as cidades serranas. Já em artes cênicas, Circônflexo, Marcio Cunha, Satura Cia. de Teatro, Trupe do Paçoca, Xando Pernambuco e Cia. Arteira completam o panorama cultural local.

Festival SESC de Inverno

Até dia 29

Petrópolis, Nova Friburgo e Teresópolis

Ingressos: R$ 20, R$10 (meia), R$5 (cartão SESC)



Há atividades gratuitas

Informações: www.festivalsescdeinverno.com.br