Festival Rio H2K leva espetáculos de dança à Cidade das Artes

'Cão Sem Plumas', da cia. Deborah Colker, abre o festival, que começa nesta sexta (25) e vai até o dia 3 de junho

Em sua 8ª edição, o Rio H2K – Festival Internacional de Dança chega nesta sexta (25) ao palco da Cidade das Artes, na Barra da Tijuca, onde fica até o dia 3 de junho, com espetáculos, batalhas de estilos e workshops na programação.





Na parte dos espetáculos, o elogiado "Cão Sem Plumas", da companhia Deborah Colker, abre o festival, com apresentações sexta (25), às 21h, sábado (26), às 18h e às 21h, e domingo (27), às 18h. "Inoah", do Grupo de Rua, espetáculo inédito no Rio, tem única apresentação dentro do Rio H2K, na próxima quinta (31), feriado, às 21h. Por fim, "Geleia Geral", da companhia Crütz, grupo carioca que venceu o último showcase de 2017, chega pela primeira vez ao festival, com apresentações dia 1/6, às 19h e às 21h.



Além disso, 23 coreógrafos nacionais e internacionais, de sete países ( Alemanha, Estados Unidos, França , Inglaterra, Israel, República Checa e Rússia), foram escalados para ministrarem workshops para o público durante todos os dias de evento, que ainda tem u ma mostra não competitiva com 11 grupos amadores do Brasil e de outros países, e o Rio H2K Battles , uma batalha de estilos entre 24 dançarinos.





A direção geral do festival é do produtor Miguel Colker, e a direção artística é de Bruno Bastos.

CIDADE DAS ARTES

Avenida das Américas, 5.300, Barra da Tijuca.

Telefone: (21) 3325-0102.

Estreia nesta sexta (25). Até 3/6.

De R$ 10 a R$ 50 (por espetáculo).