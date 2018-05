Festival promove encontro de culturas

O "Festival Matrizes" promove a partir deste sábado, o encontro entre grupos de cultura tradicional por meio da música e manifestações populares.



O evento terá a duração de dois dias. Serão doze apresentações musicais, duas oficinas, uma roda de saberes, um lançamento de livro e feira de artesanato, gastronomia, afro e indígena.



Jongo, Maracatu, Coco, Ciranda, Tambor de Crioula, Samba de Roda, ritmos que surgiram a partir da confluência das matrizes indígenas, africanas e lusitanas, serão contemplados pelo projeto nesta primeira edição.

O evento contará com a participação de vários grupos e artistas do DF, como: Jongo do Cerrado, Tambor de Crioula do Seu Teodoro, Thabata Lorena, Nãnan Matos, Martinha do Coco, Grito de Liberdade, Filhos de Oyá e Alberto Salgado e de outros estado.

Riacho Fundo I (QN 5/7)Sábado(26) e domingo(27)Entrada Franca