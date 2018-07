Festival promete dez horas de churrasco na Marina da Glória

Meat Prime BBQ acontece neste sábado (28) e reúne 30 estações com diferentes tipos de carnes, cortes e acompanhamentos

O festival Meat Prime BBQ, que acontece sábado (28), na Marina da Glória, promete oferecer um dia inteiro de fartura, com comida e bebida liberados durante 10 horas. O destaque, é claro, são as carnes, com 30 estações de churrasqueiros de todo o país, com diferentes tipos e cortes de carnes e acompanhamentos. Carvão e lenha serão as únicas fontes de calor.



Cupim no varal, chorizo, short rib, costela de Fogo de Chão e pulled pork estão entre os mais de vinte tipos que serão oferecidos, num total de mais de 4 toneladas de carne. A Therezópolis é a cerveja oficial do evento, mas também serão servidos drinks variados.



Cinco atrações musicais se revezam no palco durante o dia. Uma delas será o cantor, compositor e baixista Rodrigo Santos, ex Barão Vermelho. O norte americano Philip Kelley; as bandas Dirty Devil Band e DDP Diretoria; e o DJ Rapha Lima também estão na programação. Espaço para crianças, barbearia, make-up estúdio, workshops e oficinas completam as opções de entretenimento da área de lazer do evento.



Confira a programação completa



Chefs:



Adriano Pedro

Alejandro Roth

Bruno Panhoca

Demas BBQ

Diego Belda

Douglas Oliveira

Fábio Alves

Fernando Rodrigues

Helvecio Maciel

Hércules

Jane Pereira

Marcelo FM

Marcelo Malta

Marina Mattos

Paula Labaki (Bocaina - SP)

Rick Bolzani (Sorocaba - SP)

Reinaldo Lee

Roberto Barcellos

Rômulo Morente



Open Bar:



Cerveja Especial Therezópolis (Gold, Wittibier, Ipa, Weissbier, Dunkel, Bock)

Gim

Vodca Absolut

Drinques de vodca Absolut

Red Bull

Tônica

Água

Refrigerantes



Line-Up:



Rodrigo Santos (ex Barão Vermelho)

Dirty Devil Band

Phillip Kelley

DDP Diretoria

DJ Rapha Lima

DJ Residente



Workshops:



Afiação de facas

Hambúrguer

Churrasco

Defumação

Charcutaria

Harmonização de cerveja



MARINA DA GLÓRIA

Av. Infante Dom Henrique, s/nº, Aterro do Flamengo.

Telefone: (21) 2555-2200.

Sábado (28), de 11h a 21h.

R$ 210 (lote promocional) a R$ 280 (2º lote).