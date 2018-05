Festival Nacional da Seresta anima noites do Recife Antigo

O Festival Nacional da Seresta está chegando à 24ª edição como evento já consagrado no calendário festivo da capital pernambucana. Durante quatro noites, ruas do bairro do Recife, no Centro, se enchem de casais românticos e fãs que vão para dançar e cantar os sucessos da "trilha sonora da minha juventude". Os shows, que são gratutos, começam nesta quarta (9) e terminam no domingo (12).





O mineiro Márcio Greyck vem dos tempos da Jovem Guarda, quando fez sucesso com "Minha menina", versão de Eleonor Rigby (The Beatles), mas só ficou conhecido mesmo com o mega-hit "Impossível acreditar que perdi você", de 1971, em parceria com o irmão Cobel. Em 1972 continuou em evidência com "O mais importante é o verdadeiro amor" (1972) e "O infinito" (1973). Deu uma parada na carreira, e só voltou nos anos 1980 quando estourou com "Aparências" e "O travesseiro".



Na programação ainda constam nomes que são considerados "a cara da Seresta", como Agnaldo Timóteo, Gilliard, Adilson Ramos e Leonardo Sullivan. Durante o evento haverá um stand na praça do Arsenal para venda do livro "O que eu disse e o que me disseram", do radialista Geraldo Freire, um dos criadores do Festival da Seresta, em 1995.

Com estrutura montada na praça do Arsenal, a Seresta deste ano terá uma programação bastante eclética, dando oportunidade a artistas pernambucanos como Hozana (cover de Alcione), Edilza Aires (cantando sucessos de Dalva de Oliveira e Angela Maria), The Rossi (homenagem aos 5 anos ‘sem Reginaldo Rossi’), Faringes da Paixão, Cassino Tropical, dentre outros.Alguns artistas nacionais estão de volta à Seresta depois de alguns anos de ausência, como Joanna e Márcio Greyck. Ela encerra a noite na quinta (10), e ele no sábado (11). Dona de uma trilha sonora romântica que vem dos anos 1970 ("Momentos", "Chama") Joanna reúne uma seleção de sucessos que tocaram muito nas rádios e que combinam bem com o clima da Seresta, como "Amanhã talvez", "Recado", "Teu caso sou eu", "Amor bandido", dentre outros.