Festival homenageia mundo do Circo

O Palco Giratório conta com espetáculos para todas as faixas etárias, programação de oficinas e pensamentos giratórios (debates). Tudo isso é realizado com a participação da plateia e de artistas locais e convidados. Para este ano, foram selecionados 20 grupos de 12 estados e do Distrito Federal. Ao longo do circuito, 132 cidades devem receber a programação.







PALCO GIRATÓRIO

Período: 7 a 29/7

Locais: Sesc 913 Sul, Sesc Ceilândia, Sesc Taguatinga Norte e Sesc Gama

O "Palco Giratório", iniciativa do Sesc, chega à sua 21ª edição trazendo 625 apresentações artísticas e mais de 1,6 mil horas de oficinas em todo o Brasil. Consolidado como o maior projeto de difusão e intercâmbio de Artes Cênicas do país, o circuito aterrissa na capital federal de 7 a 29 de julho. Em 2018, será destacado o circo, e tem como homenageado o Palhaço Biribinha, que é considerado patrimônio vivo da cultura alagoana.A casa oficial do Palco Giratório no DF continua sendo o Teatro Sesc Garagem (913 Sul), mas acontecerão apresentações também nas unidades de Ceilândia, Taguatinga Norte e Gama. De acordo com Leonardo Braga, técnico de Cultura do Sesc Gama, o festival se reafirma como o principal no cenário das Artes Cênicas."A cada ano o Palco Giratório se fortalece como uma das mais importantes ações dentro do teatro, contemplando todas as linguagens. E o Distrito Federal é o único Regional que está desde o início quando o Palco assumiu o caráter de festival. O nosso objetivo por meio do evento é valorizar o artista, além de promover o debate e diálogo entre os grupos e o público", explica Braga.