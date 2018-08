Festival do Chocolate traz Molejo, Fundo de Quintal e Marcos & Belutti

Festa em Ribeirão Pires acaba neste final de semana

Os últimos três dias da 12ª edição do Festival do Chocolate de Ribeirão Pires terão apresentações dos grupos Molejo, nesta sexta-feira (3); Fundo de Quintal, no sábado (4), e a dupla Marcos & Belutti, no domingo (5).



Além das grandes atrações, artistas da cidade e da região também subirão ao palco do evento.



Já na área gastronômica, mais de 30 chalés disponibilizam produtos, entre os quais, muitos feitos com chocolate. E outros 10 chalés oferecem produtos de artesanato.



Troca de ingressos



Quem não conseguir os ingressos antecipadamente pode trocar os tickets nos dias do evento (3 a 5 de agosto) em um ponto montado ao lado da entrada principal da festa (Complexo Ayrton Senna – av. Prefeito Valdírio Prisco, 193 – ao lado da Delegacia).



É permitida a troca de, no máximo, 5 kg de alimentos não-perecíveis por pessoa, totalizando cinco ingressos. Os alimentos arrecadados serão destinados pelo Fundo Social de Solidariedade à entidades sociais e famílias carentes da cidade.



Além de garantir o acesso às atrações principais, a apresentação do ingresso é obrigatória para todas as áreas do evento.