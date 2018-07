Festival DF Improvisa Dança realiza segunda edição no DF

Acessibilidade



A segunda edição do projeto "DF Improvisa Dança" contempla a acessibilidade com medidas específicas a pessoas com necessidades especiais, além da abordagem pela linguagem da dança, que por meio da técnica do Contato Improvisação, permite a criação artística e o desenvolvimento do movimento, apesar de quaisquer limitações físicas do indivíduo.



Além disso, foram priorizados espaços que tenham planejamento estrutural para acessibilidade de cadeirantes como rampas de acesso, banheiros adaptados, cadeiras e espaços reservados. Também será disponibilizada equipe de apoio para guiá-los espacialmente durante as sessões de improvisação (jam).



DF IMPROVISA DANÇA

Até 5 de agosto

Programação: dfimprovisadanca.com.br

Entrada franca



















O projeto "DF Improvisa Dança" chega à sua segunda edição e dá atenção especial à modalidade "Contato Improvisação". O evento deste ano será em formato de festival internacional, com ações voltadas para o intercâmbio, capacitação, pesquisa e criação de espetáculo, no contexto da dança contemporânea na América Latina.A iniciativa propõe a realização de residência artística e atividades artístico-pedagógicas, entre os meses de julho e agosto. A primeira tem como objetivo final a criação e apresentação de espetáculo de Contato Improvisação, a partir de uma pesquisa e investigação colaborativa com professores e bailarinos convidados. São eles Catalina Chouhy (Uruguai), Nico Cottet (Chile); Ricardo Neves (Brasil), Renzo Zavaleta (Peru), Sofia Barriga Monteverde (Equador), Paula Zacharias (Argentina), o Coletivo Tectônica (DF), entre outros.Já a segunda vai promover atividades formativas abertas à comunidade e gratuitas, por meio de oficinas com professores vindos de diferentes regiões da América do Sul. "O projeto possibilita a troca e o compartilhamento dos processos criativos que a dança contemporânea latino-americana, com ênfase no Contato Improvisação, desenvolve nas áreas de pesquisa e criação em performance", afirmam Carol Barreiro e Viviana Rocha, produtoras e dançarinas do Coletivo Tectônica, realizador do projeto, que tem apoio do Fundo de Apoio à Cultura (FAC).