Festival de samba e pagode agita o Recife

O Clube Português, no centro do Recife, será palco do encontro de quatro atrações do samba e pagode no primeiro festival do gênero do ano, neste sábado? (14)?. Apresentam-se Parangolé, Turma do Pagode, Dilsinho e Jeito Moleque em evento que começa às 20h.





Revelação do samba pop romântico com apenas 25 anos, Dilsinho é reconhecido por unir o tradicional ritmo do pagode com uma estética pop. O cantor carioca tem uma média de 25 shows por mês e na internet é um fenômeno: mais de seis hits ultrapassando 1?5? milhões de views no You Tube.



A banda Jeito Moleque está na programação trazendo nova formação. Agora o vocal do grupo, referência no pagode universitário, é de Gui Albuquerque. Gui foi um dos primeiros membros do fã-clube oficial do Jeito Moleque, chamado "Nosso Amor Eterno", fundado há quase 20 anos. Ele assumiu após a saída de Bruno Diegues ano passado.



Os ingressos custam R$ 50 (pista), R$ 90 (camarote avulso) e R$ 1.200 (camarote família), à venda na Figueiras Calçados e Bilheteria Digital. Mais Informações pelo telefone 3441.9660.

Os baianos do Parangolé chegam a Recife com o show do DVD #SoltaOParango - Ao Vivo em Porto Seguro,sob a voz de Tony Salles, vocalista que assumiu a banda após ?saída de Leo Santana? para carreira solo?. O grupo está na estrada há 20 anos tendo como o maior hit a música "Rebolation".Já a Turma do Pagode apresentam? a turnê do álbum "Misturadin", gravado ao vivo em São Paulo. O repertório é um resgate de clássicos do samba com músicas inéditas da turma.?Estarão no show "Desliga e Vem", "Deixa em off", "Lancinho", "Camisa 10", "De Bobeira", "Cobertor de orelha", "Puxa agarra e beija", "Tá louco héin", entre outros hits.