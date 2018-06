O Festival de Finos Filmes completa cinco anos em 2018. Para celebrar sua quinta edição, foram reunidos 14 curtas-metragens, divididos em quatro sessões temáticas – todas seguidas de debates com atrizes, músicos, empresários e/ou arquitetos. A programação começa nesta segunda (4) e vai até 16 de junho. As exibições são realizadas no Museu da Imagem e do Som (MIS), Caixa Belas Artes e Matilha Cultural.



A abertura acontece nesta segunda, às 20h, no Caixa Belas Artes. Na ocasião, o músico paulistano Tim Bernardes, vocalista do grupo O Terno, lança "Recomeçar", segundo videoclipe de seu primeiro disco solo, homônimo, que saiu em 2017. No evento, são exibidos também cinco videoclipes nacionais e internacionais escolhidos pelo músico.

Após a sessão, há um bate-papo com Tim sobre música, artes e cinema, com mediação do diretor do festival, Felipe Arrojo Poroger.



No sábado (9), o MIS sedia o debate Elas e o Cinema, a partir das 16h. São apresentados quatro curtas nos quais os dilemas profissionais, sociais e afetivos são pensados sob a ótima feminina. A sessão é seguida de debate com participação da atriz Camila Márdila ("Que Horas Ela Volta?"), a professora da FAU-USP Marta Bogea e a escritora Bianca Santana ("Quando Me Descobri Negra").



Continuar a ler







Festival de Finos Filmes

4 a 16 de junho No dia 16 de junho, uma maratona com todos os 14 filmes encerra o evento, no Matilha Cultural. facebook.com/finosfilmes

4 a 16 de junho