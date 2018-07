Festival de Cinema Italiano retorna ao DF

Para esta edição, aumentaram o número de filmes apresentados e as sessões programadas

A cidade de Brasília (DF) volta a ser palco do festival "8 ½ Festa do Cinema Italiano", que traz mais uma vez ao Brasil uma seleção ambiciosa e exclusiva, com os melhores e mais interessantes filmes da recente produção italiana. A mostra será realizada de 2 a 8 de agosto 2018 em mais onze cidades do País.



Depois de dez anos de sucesso em dezenas de cidades lusófonas e em três continentes diferentes, a "8 ½ Festa do Cinema Italiano" encontrou espaço em diversas cidades. Para esta edição, aumentaram também o número de filmes apresentados e as sessões programadas. No total serão quase 300 em uma semana de exibição.



O 8 ½ Festa do Cinema Italiano é um evento organizado no Brasil pela Associação Il Sorpasso em colaboração com Mottironi Editore e com o apoio institucional da Embaixada da Itália na capital .



CINEMA ITALIAN0

De 02 até 08/08, no Espaço Itaú Casa Park.

Ing R$10(meia). Info: festadocinemaitaliano.com.br