Festival cria espaço para filmes de celular

O Filmaê - 1º Festival de Cinema Móvel de Brasília ocupará o recém-inaugurado Espaço Cultural Renato Russo, a partir do dia 16 de novembro deste ano. O festival, de âmbito nacional, será o primeiro no formato a ser realizado na América Latina. As inscrições para participar da mostra estão abertas.





"Nós somos a antítese dos festivais de cinema tradicionais. Queremos mostrar que não é necessário grandes patrocínios, ou equipamentos de ponta. O cinema é para todos que se interessem; com um celular é possível fazer um ótimo trabalho", explica Fernando Campos, um dos idealizadores da mostra.



Premiação



Os inscritos no Filmaê podem concorrer à mostra competitiva em novembro (as inscrições ficam abertas até 15/10), com premiação para as categorias: filme de ficção; documentário; videoclipe; reportagem de mídia alternativa; e filme experimental. O festival premiará também filme na posição vertical, filme de Brasília, infanto-juvenil (de 8 a 12 anos) e juvenil (de 13 a 17 anos).



Uma outra novidade dentro do festival é a possibilidade do público escolher seus filmes preferidos utilizando critérios técnicos como direção, interpretação e roteiro.



FILMAÊ

De 16 a 18/09

Espaço Cultura Renato Russo.

Inscrições: www.filmae.com.br. Gratuito

Estudantes, aspirantes ao mercado dos YouTubers, jornalistas e o público geral (estrangeiro e brasileiro) que deseje produzir um filme podem fazer sua inscrição.O filme inscrito deve ter de 1 a 10 minutos. O evento privilegia exclusivamente filmes feitos por meio de dispositivos móveis, como smartphones, tablets ou câmeras de ação esportivas, como a GoPro.