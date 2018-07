Festival CoMA retorna à capital em agosto

Programação do evento conta com nomes como Elza Soares, Céu e Chico César

O "Festival CoMA" realiza a segunda edição em Brasília a partir do dia 10 de agosto. Pensando na relevância cultural do Distrito Federal, produtores locais se reuniram para realizar um evento que fomentasse a nova safra cultural da região e também estimulasse o turismo. Para tal, criaram o festival que teve a sua primeira edição em agosto de 2017.



Seguindo o modelo da primeira edição, o Festival CoMA é dividido em 2 frentes: shows e conferência. A parte musical do evento destina 50% da sua programação a bandas brasilienses; a outra metade é preenchida com artistas que têm chamado atenção no país. As atrações serão divididas entre dois palcos.



Nesta edição haverá shows de Chico César, Flora Matos, Elza Soares, Xênia França, Ana Muller, Jah Live e Aiure, entre outros. No total, cerca de 38 atrações subirão aos palcos do festival.



A outra frente do CoMA, a conferência, tem como sede o Centro de Convenções Ulysses Guimarães. A programação é voltada ao mercado da música. Com a participação de produtores, artistas, empresários, jornalistas, influenciadores, entre outros, a feira profissional é concebida na perspectiva do Turismo Criativo, com o objetivo de promover intercâmbios, rodadas de negócios, palestras, debates e workshops.



CoMA – Convenção de Música e Arte

10 a 12 de agosto

Locais:

Complexo CoMA:

– Gramado da FUNARTE

– Centro de Convenções Ulysses Guimarães

– Clube do Choro

– Planetário

Ingressos a partir de R$20 (www.sympla.com.br)