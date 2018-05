Festival Brasil Sabor celebra ingredientes regionais

Ao todo, participam 31 restaurantes pernambucanos participam do evento que acontece desta quinta-feira (17) ao dia 3 de junho

Exaltar ingredientes regionais, valorizar técnicas tradicionais de preparo e celebrar os sabores e cores que transformam o Brasil num país tão rico quando o assunto é gastronomia. É essa a intenção da 13ª edição do festival Brasil Sabor, que acontece desta quinta-feira (17) ao dia 3 de junho. Ao todo, participam 31 restaurantes pernambucanos, localizados no Recife, Ipojuca, Caruaru, Jaboatão dos Guararapes e Paulista.



Para o festival, que tem como tema "Original do Brasil", os restaurantes participantes desenvolveram um prato especial, dentro da proposta do tema, e todos eles serão vendidos a preços especiais durante o evento. No cardápio, opções para todos os gostos; o que vai desde petiscos, passa por massas, carnes, peixes e crustáceos, e segue até um menu completo, com entrada, prato principal e sobremesa.



Assim, em Porto de Galinhas, por exemplo, o público poderá conferir o "Peixe na Lagoa", do restaurante Porto Mix, comandado pela chef Lúcia Soares. O prato é formado por peixe grelhado e sururu ao coco, com leve toque de pimenta de cheiro, sobre um delicioso arroz de jerimum e queijo coalho. A receita é finalizada com sementes crocantes de jerimum (R$ 129 para duas pessoas).



Na Zona Sul do Recife, várias opções. Tem o "Camarão na Cerveja", do Caldinho do Nenen, com camarões empanados e fritos na cerveja (R$ 9,90 para duas pessoas); o "Supremo de Frango", do Malagueta, que traz filé de peito de frango com crosta de ricota e cenoura, acompanhado por arroz de castanha e chips de batata doce (R$ 24,00 para uma pessoa); e muito mais.



A Zona Norte também está cheia de possibilidades. O Restaurante Escola Senac, por exemplo, oferece um menu completo, com entrada, a "Salada Visconde de Suassuna"; prato principal, a "Carne de Sol Leão do Norte; e sobremesa, "Aconchego". Tudo por R$ 39,90 por pessoa. A lista completa das casas participantes com seus respectivos pratos pode ser conferida no site do festival: www.brasilsabor.com.br/festival/.