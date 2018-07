Festival aborda primeira infância

Está é a quinta edição do 'Festival Internacional de Artes Cênicas para a Primeira Infância'

Os espetáculos do "Primeiro Olhar – V Festival Internacional de Artes Cênicas para a Primeira Infância do DF", em cartaz a partir do dia 4 de agosto, nascem para festejar as fontes originárias das artes humanas.



"O objetivo do festival é aglutinar o melhor de diferentes formas de expressão cênica de várias partes do mundo para a primeira infância. A aproximação da arte a essa faixa etária gera numerosos pontos de encontro para a emoção e a razão", comenta o diretor espanhol Carlos Laredo, da companhia hispano-brasileira La Casa Incierta.



Em 2018, o evento será realizado em uma parceria com o "Festival Cena Contemporânea". A programação conta com sete espetáculos. Haverá tambem apresentações exclusivas em creches públicas, hospitais e abrigos.



PRIMEIRO OLHAR

Funarte e no Museu Nacional da República

De 04 até 26/08

Ingressos R$ 10 (meia), na bilheteria.