Festival aborda arte cênica a partir do protagonismo feminino

Com curadoria e coordenação geral da atriz e diretora teatral Luciana Martuchelli, Solos Férteis surgiu da curiosidade em apresentar as linguagens e possibilidades que fazem com que um espetáculo solo aconteça. A escolha em criar um festival de mulheres, segundo Luciana, "partiu do desejo em dar protagonismo e pertencimento aos papéis das mulheres nas artes cênicas, de criar espaços de troca e afeto, características do feminino, bem como de aprendizado e para que seus discursos e questionamentos tenham voz, o que encontrou consonância com o The Magdalena Project", comenta a curadora.



Solos Férteis

Teatros e centros culturais de Brasília

De 23 até 29 de julho

Ingressos: R$ 10 (meia)

Programação: solosferteis.com.br

O projeto "Solos Férteis", integrante da rede internacional de Festivais na qual mulheres de teatro são protagonistas , The Magdalena Project, realiza em Brasília um recorte plural e contemporâneo da presença feminina em todas as áreas e campos do fazer e da atuação cênica. O Festival traz também a palavra e a filosofia, sob o foco da criação e da produção de montagens de solos unipessoais em diferentes gêneros.Entre 23 e 29 deste mês, Solos Férteis apresenta mais de 20 atividades entre apresentações de espetáculos, nacionais e estrangeiros, fórum, palestras, oficinas, lançamentos literários e sarau.O tema escolhido para esta terceira edição do Festival é o mito grego da "Caixa de Pandora". Assim, as narrativas dos solos apresentados questionam a incoerências imputadas ao feminino e buscam reagendar a autoimagem da mulher e suas potências. Por outro lado, apresenta montagens que versam sobre o legado e o papel da mulher artista no teatro contemporâneo.