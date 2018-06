FestFlor Brasil desembarca na capital

Para o público apaixonado por jardins e decoração com plantas, a feira trará as tendências do ramo de floricultura, cursos gratuitos de arranjos florais e bonsai para iniciantes. Uma das atrações mais esperadas é o desfile de roupas confeccionadas com folhas e flores. Durante a apresentação, os artistas farão buquês que serão sorteados.



Quem é antenado com as mudanças climáticas ou quer inovar, vai encontrar palestras com dicas de paisagismo urbano ou mesmo como montar um telhado verde. Durante os cinco dias de eventos, serão apresentadas diversas espécies ornamentais, em exposição e à venda com valor diferenciado do praticado no mercado. Ao todo são 100 estandes com flores, acessórios, produtos e serviços para paisagismo, decoração, que oferecem atividades técnicas para profissionais, estudantes e comunidade em geral.



FESTFLOR BRASIL – FEIRA NACIONAL DA CADEIRA PRODUTIVA DE FLORES E PLANTAS ORNAMENTAIS

Centro do Convenções Ulysses Guimarães

28 de junho a 1º de julho (quinta-feira a domingo), das 10h às 20h

Entrada Franca







A 6ª edição da 'FestFlor Brasil - Feira Nacional da Cadeia de Flores e Plantas Ornamentais', ocorre a partir desta quinta(28), no Centro de Convenções Ulysses Guimarães. O evento movimenta a cadeia produtiva da floricultura e aproxima produtores e consumidores num ambiente decorado, com exposições interativas, cursos, oficinas, palestras, shows, desfiles e sorteio de arranjos florais.A Abertura do evento conta com uma apresentação especial de arte floral com os floristas Carlos Weiis, do Rio Grande do Sul, e Juliana Hames, de Florianópolis, campeã de arte floral das Américas.Segundo o engenheiro agrônomo da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do DF (Emater-DF) e coordenador do evento, Cleison Duval, a FestFlor é realizada com objetivo de reunir toda a cadeia produtiva – agricultores, paisagistas, comerciantes, distribuidores, decoradores e consumidores. "É um evento que tem cumprido seu papel de motivar e fortalecer o setor, integrando a cadeia produtiva e capacitando produtores e técnicos", diz.