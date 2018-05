Festa traz Psirico para capital

Psirico é conhecido pela grande influência da percussão baiana em sua música. Márcio Vitor trabalhou com Caetano Veloso, Ivete Sangalo, Carlinhos Brown, Daniela Mercury, Marisa Monte, João Bosco, Timbalada e diversos artistas internacionais. Essa experiência unida a músicos jovens e talentosos levou o Psirico ao sucesso. O hit Lepo Lepo, eleita a música do carnaval de 2014, já soma mais de 65 milhões de visualizações no Youtube.



IMAGINA-A PRIMEIRA

Associação dos Servidores dos Empregados do SERPRO (ASES)- Setor de Clubes Esportivos Sul (SCES) Trecho 2 Conjunto 32/33

Sábado, 12 de maio de 2018, a partir das 14h

Ingressos a partir de R$90(feminino)

Site:www.imaginaentretenimento.com





A primeira edição da Imagina em Brasília já tem seu artista principal revelado: Psirico. A atração, que vem direto da Bahia com os hits mais quentes de Salvador, promete agitar os brasilienses neste sábado (12).A primeira edição do evento aposta em um line-up que atende a todos os estilos, com destaque para música eletrônica. As atrações começam a se apresentar a partir das 14h. A proposta diferenciada conta ainda com um espaço food experience, que será open food, entre 14h e 17h.