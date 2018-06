Festa tem shows de BaianaSystem e Francisco, el Hombre

Em sua 19º edição, a Sexta Básica celebra nesta sexta-feira (19) o encontro entre BaianaSystem e Francisco, el Hombre, no Tropical Butantã.

Formado em 2009 com o objetivo de encontrar novas sonoridades para a guitarra baiana, o BaianaSystem mistura em seu repertório ritmos afro-latinos como frevo, samba-reggae, pagode, groove arrastado, ijexá, kuduro, bass music e cumbia, o que torna o show do grupo um dos melhores do Brasil atualmente. Na apresentação, a banda toca "Alfazema", seu single mais recente, parceria com o grupo Nação Zumbi, além de outros temas consagrados, como "Invisível", "Duas Cidades" e "Playsom".

Já a Francisco, el Hombre mescla em sua sonoridade o rock brasileiro com a música típica mexicana. O grupo foi formado em 2013 pelos irmãos mexicanos naturalizados brasileiros Sebastián e Mateo Piracés-Ugarte, na cidade de Campinas, São Paulo. Em 2017, a banda foi indicada ao Grammy Latino, na categoria melhor canção em língua portuguesa, com "Triste, Louca ou Má". No repertório, apresentam temas do disco "Soltasbruxa", de 2016.





TROPICAL BUTANTÃ

Tel.: (11) 3031-0393

Sexta-feira (21), 22h

R$ 100 a R$ 200