Festa propõe uma experiência em Dubai

A Low Club traz nomes do cenário internacional de música eletrônica para a capital federal

A festa "Low Club", depois de trazer o Egito para o público brasiliense, aproveita o clima de férias para levar Dubai ao Arco Olímpico do Estádio Nacional Mané Garrincha. Serão 12 horas de música eletrônica no dia 21 de julho. A nova edição da festa contará com apresentação do duo alemão Teenage Mutants, além do glamour da cidade dos Emirados Árabes, que estará na cenografia assinada por Felipe Brito, do Arch Studio.



Outras atrações internacionais fazem parte do line-up da Low Club - Edição Férias em Dubai. São elas os DJs LouLou Players (Bélgica), Felipe Callado (França) e Aspard (Inglaterra). E, claro, o Brasil também marca presença com Bruno Furlan, JORD, Alex Stein, Stereo Wave, Caique Nune e Irineu Lac, além de grandes nomes da capital federal.



Os ingressos são para a Área VIP e para o Backstage Elevado. Há também duas opções de combo: importado (whisky ou vodka Belvedere + quatro energéticos ou suco) e MUV (Belvedere + quatro sucos MUV). Eles podem ser adquiridos juntamente a uma ou quatro entradas, de acordo com escolha do cliente.



LOW CLUB - EDIÇÃO FÉRIAS EM DUBAI

Arco Olímpico do Estádio Nacional Mané Garrincha

Dia 21 de julho, das 20h às 8h

Não recomendado para menores de 18 anos

Ingressos a partir de R$60 (http://www.lowclub.com.br/ingressos/low-club-ed-ferias-em-dubai/)