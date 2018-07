Festa Oiticica marca o encerramento do Bud Basement

Evento será realizado nesta sexta-feira (20), a partir das 23h, e contará com um mix de atrações

A primeira edição do Bud Basement no Recife foi um sucesso. O projeto, promovido pela cerveja Budweiser durante a Copa do Mundo 2018, fez os pernambucanos torcerem de uma forma totalmente diferente e autêntica, conectando pessoas e colecionando memórias inesquecíveis.



Inspirado nos icônicos porões de Nova York (EUA) e Berlim (Alemanha), o Bud Basement contou com uma série de eventos entre os dias 16 de junho e 15 de julho. O mundial acabou, mas a festa ainda vai continuar. O encerramento do projeto foi marcado para esta sexta-feira (20) com a "Oiticica".



Com início às 23h, a Oiticica é uma festa que exaltará a brasilidade. O agito vai misturar ritmos diferentes com performances e múltiplas linguagens em homenagem à perspectiva revolucionária do artista brasileiro Hélio Oiticica.



Na programação da noite haverá um mix de MPB, samba, frevo, axé, entre outros gêneros musicais. As atrações escaladas para animar o público são os DJs Carnalheiros, STV, Allana Marques, Korossy, Escola de samba Preto Velho e Orquestra de Carnaval.



Os ingressos para a festa custam R$ 40 e estão à venda no site Eventbrite, lojas Chilli Beans, VitabrasilNet e padraocarvalheira.com.br.