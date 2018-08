Festa Odara Ôdesce homenageia artistas baianos

A festa Odara Ôdesce passou dois meses em itinerância. Depois de algumas edições no Biruta, graças ao período chuvoso, e de rechear o calendário do Bud Basement, o evento volta ao Catamaran, no centro d Recife, neste sábado (4), a partir das 20h. O retorno vai ser marcado por uma edição especialíssima dedicada à música baiana. As produtoras e Djs da festa, Allana Marques e Lala K, vão receber nas picapes o DJ Rodrigo Porto.





A expectativa para a edição de agosto é alta. Primeiro pelo retorno ao Catamaran e segundo pela transformação que o espaço vai passar. As festas da Golarrolê em geral passaram por uma reformulação na decor e para a Odara não vai ser diferente. Lounge, projeções e food park vão dar um "quê" a mais na noite.



Os ingressos para a Odara estão à venda por R$ 45, no Sympla, além do Haus (Av. Herculano Bandeira, Pina); Avesso (Av Rui Barbosa, Graças); Redley (Shopping Recife).

Olindense nato e orgulhoso, apaixonado por música, Rodrigo Porto é ator e também DJ. No comando da pista, ele gosta de passear pelas diversas possibilidades que a música pode proporcionar e tem como prioridade um setlist livre de preconceitos. Além de ser queridinho nas festinhas de Recife, ele sempre marca presença nos line-ups de outras cidades, como João Pessoa e Natal.Para a Odara, ele preparou uma playlist caprichada, focada na música baiana. "Particularmente eu amo o estilo das músicas da Odara e amo também Salvador. Quem me conhece sabe que curto desde a época da Tropicália. Então, a ideia é montar um especial Bahia na Odara Ôdesce e passear por toda essa herança baiana, principalmente axé retrô e old music", explica Rodrigo Porto.