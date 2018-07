Festa My House retorna à capital

Esta será a segunda edição do evento

Os brasilienses fãs de música eletrônica poderão vivenciar nesta sexta(12), a segunda parte da trilogia de 10 anos da "My House". Após o sucesso da primeira festa no dia 10 de março, a edição, batizada de "Episódio 2 - Moments", pretende, segundo os organizadores, agradar mais o público.



Encabeçando o line-up, um duo com Lee Foss, dono do selo "Hot Creations" e renomado na cena underground de techno e house, com a cantora americana Anabel Englund. Além deles, também marcarão presença os brasileiros Gabe, indicado como um dos DJ Mag Top 50; Barja, com seu timbre vocal grave e influência tech house; Clubbers, duo de mineiros que fizeram recentemente uma parceria de sucesso com o projeto Vintage Culture; e os brasilienses do Simple Jack, que são residentes da festa.



Parte da experiência serão os drinks My House. Os presentes terão à disposição cinco opções de bebidas para curtir ainda mais o evento: o Tropical Gin, com Gin Tanqueray, Laranja e Red Bull Tropical; o Muv de Uva, com espumante Mumm e suco de uva MUV com pedaços da fruta; o My House Drink, com Gin Tanqueray, cajá, hortelã e gotas de limão, e a tradicional Gin com Tônica. Para quem segue uma alimentação balanceada, o drink "67 Calorias" é feito com vodka, Red Bull Sugar Free e limão. Todas estas delícias custarão R$ 26.



Nesta edição do evento, o público poderá desfrutar de dois momentos diferentes. No nível inferior, uma pista alongada e um palco grandioso, com 12 metros de altura e linguagem hexagonal. Já no piso superior, o publico encontrará outra novidade: a Varanda My House. Com vista panorâmica de todo o evento, o local contará com praça de alimentação, bar com drinks exclusivos, área de descanso com mobiliário sustentável de pallets e, pela primeira vez, um loja oficial da My House.



MY HOUSE 10 ANOS - EP.2

Estádio Nacional

13 de julho, sexta-feira, a partir das 22h

Ingressos a partir de R$90 (www.sympla.com.br)