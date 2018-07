Festa Junina da Praça Pio XI vai ter chef de cozinha

A tradicional Festa Junina da Praça Pio XI, no Jardim Botânico, está de volta e vai receber os quitutes da chef Rachel Machado, da Kel Gastronomia. A festa vai contar com diversas comidas típicas, brincadeiras e muito forró.

Rachel Machado, da Kel Gastronomia, está no mercado doce desde 2014 e é famosa por seus cookies nerds. Além disso, também se dedica a buffets salgados e cardápios para eventos.

A chef já participou do coquetel de lançamento de coleção da Chanel e Swarovski; do lançamento do filme "Star Wars - o Despertar da força", para a Rede Telecine; e acabou de participar como assistente de produção de gastronomia da última temporada do Perto do Fogo, programa do Felipe Bronze, no GNT.