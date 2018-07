Festa Estrela Negra anima o Bailito, no Recife

A festa Estrela Negra, que celebra um ano de sucesso na noite recifense, irá acontecer todas as sextas de julho no Bailito, novo espaço de shows e festas do Baile Perfumado, na zona oeste da cidade. Nesta sexta (6), a partir das 22h, a Estrela Negra Crew aporta no local com o seu sound system e convidados especiais. A entrada é gratuita até a meia-noite e depois deste horário custa R$ 10, à venda no local.





Utilizando-se das bases sonoras de matriz africana que se entrecruzam e se retroalimentam numa troca constante ao redor do mundo, da Jamaica à Etiópia, do Brasil à Nigéria, dos EUA ao Benim, a Estrela Negra propõe uma discotecagem que passa por diversos gêneros musicais interconectados dentro do mundo Atlântico Negro: afrobeat, soulfunk, rap, reggae, dancehall, bahia bass e outros que contam essa história de ligação, comunicação, política e celebração da música negra.A Estrela Negra que está presente na bandeira de Gana, que veio a influenciar também a de Guiné Bissau, foram inspiradas numa linha de embarcações, chamada Black Star Line, que transportavam tanto mercadorias como afrodescendentes no movimento que ficou conhecido como "Volta à África". De propriedade do jamaicano e pan-africanista Marcus Garvey, que depois veio a ser considerado um messias dentro do movimento Rastafári, a Estrela Negra é emblemática para ilustrar a ligação de África e suas diásporas, cultural, política e esteticamente.