'Maserati House' oferece test drive em carro de luxo

"Nossa ideia é trazer um conceito diferente de festa, com experiências únicas para uma noite inesquecível. Desde as músicas, as bebidas, os carros, selecionamos tudo criteriosamente para um público exigente que não quer só mais uma baladinha, mas um momento marcante", afirma Eduardo Smith.



Os convidados poderão escolher entre a área VIP, dois camarotes com serviços diferenciados além de lounge premium e até um suíte presidencial com capacidade para 20 pessoas para se divertir no evento.



A grande atração



A carreira do DJ Naccarati teve início nos anos 90, quando começou a tocar em clubes e festas pelo país. Sua consagração veio no Heineken Thirst, o maior evento de DJs da época, do qual foi um dos finalistas. Naccarati chegou a dividir o palco com nomes como o DJ e produtor Tïesto, além de criar várias tracks famosas, tocadas por ídolos da música eletrônica mundial, como Erick Morillo, Steve Angello, Chris Lake, John Acquaviva, Matt Darey e Roger Sanches.





MASERATI HOUSE

Garden Hall (Antigo Villa Mix)

Sexta (22), a partir das 22h

Classificação: 18 anos

Instagram oficial: @maseratihouse

Traje: esporte fino

Ingressos: www.festamaseratihouse.com e bilheteriadigital.com

