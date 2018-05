Fernando Anitelli faz show intimista no teatro Boa Vista

??Com mais de dois milhões de álbuns vendidos , sete CDs autorais, três DVDs, quatro músicas em novelas e um dos maiores projetos da música independente nacional, Fernando Anitelli apresenta "O Teatro Mágico - Voz e Violão", no Teatro Boa Vista, centro do Recife, neste sábado (26), às 20h30. O show tem como participação especial o cantor Silvério Pessoa.





A construção do primeiro CD "Entrada para raros" foi baseada justamente nas canções, poesias e batidas que até então eram apenas entoadas nos saraus e divulgadas na rede por Seu Odácio, pai de Anitelli.



O criador e compositor Fernando Anitelli tem se dedicado a pensar os rumos da companhia – que deu uma pausa no final do ano passado - e nada melhor do que refletir a partir da essência de toda sua trajetória sonora: o violão, a voz e muita energia conduzida nas canções que fariam do Teatro Mágico, um dos maiores projetos de música do país.



Nos primeiros meses da pausa, o intuito era cuidar de si e passar mais tempo com a família, amigos, frequentar outros shows e viver novas experiências, confessa o artista. Agora o momento é de pegar a estrada novamente e pesquisar novas formas para o que a trupe fará em seguida.



É com essa estrutura mais simplista que Anitelli chega ao Recife e visita um repertório de músicas inéditas, além dos principais sucessos do Teatro Mágico. A empreitada não vinha sido pensada há muito tempo e surgiu da ideia dos fãs, que sempre pediam pelas redes sociais algo mais intimista, explica o vocalista.



Os ingressos para o show no Recife custam R$ 80 e R$ 40 (meia), à venda no site Sympla e no local. Mais informações pelo telefone 4101-3910.

A partir de um show mais intimista, cara a cara com o artista, o público testemunhará O Teatro Mágico em seu estado essencial, onde Anitelli buscainspiração no cancioneiro popular para nortear a apresentação.Apesar do projeto sempre ter sido marcada por suas apresentações que misturavam uma série de performances, tudo teve início no álbum solo de Anitelli (inspirado na leitura do livro "O lobo da Estepe" de Herman Hesse) e em suas apresentações iniciais de voz e violão.