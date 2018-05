Feira temática chega a Brasília

A feira é inspirada na rua 25 de Março

A capital federal recebe a 2ª edição da feira temática Rua 25 de Março. Assim como no ano anterior, o evento acontece no Pavilhão de Exposições do Parque da Cidade e promete superar as expectativas do público candango. Com ingressos a preços populares, a feira traz variadas novidades do mundo da moda, decoração e da gastronomia.



Mais de 800 m² foram destinados para a mega estrutura, que abrigará até meados de maio mais de 200 expositores de todo o país. Com programação diária, incluindo atrações artísticas de rua, este ano, a feira tem o propósito de ser ainda mais diversa e completa, tudo para surpreender a clientela local.



"Em 2017 circularam pela Rua 25 de Março mais de 150 mil pessoas. Para este ano, a nossa meta é dobrar o público. A ideia é oferecer um local com excelente estrutura, em que a pessoa encontre produtos de qualidade a preços acessíveis. Além de ser uma atração para toda a família, já que reúne não só produtos para compras, mas arte, entretenimento e gastronomia" diz Eduardo Lima, sócio e produtor do evento.



FEIRA RUA 25 DE MARÇO - EDIÇÃO BRASÍLIA

Pavilhão de Exposições do Parque da Cidade

de 11 a 20 de maio de 2017

Ingressos a partir de R$5(meia)