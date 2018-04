Feira promove passeio por todos os continentes do mundo

Os visitantes do shopping RioMar, na zona sul do Recife, irão embarcar em uma verdadeira viagem cultural por diversos países do mundo, na Feira Internacional Itinerante Nações & Artes, que chega à cidade pela terceira vez e acontece no pátio de eventos do mall até o dia 13 de maio. Com entrada gratuita, o evento reúne itens de decoração, artesanato, vestuário e comidas típicas.





A feira já passou por mais de 40 cidades brasileiras. Entre os produtos comercializados, estão acessórios, calçados, almofadas, bolsas, objetos de decoração, vinhos, queijos embutidos, pedras preciosas, roupas, tapete e artesanato com itens a partir de R$ 10.



A ideia do evento surgiu depois que o empresário Juliano Michei começou a produzir flores de madeira, em 2005, e participar de feiras de artesanato pelo país. Os anos de experiência como expositor deram a ele a oportunidade de criar a própria mostra.

Quem for à feira pode conferir de perto o trabalho dos artesãos e conhecer o modo de vida, os costumes, as tradições e os produtos do Paquistão, Turquia, Indonésia, índia, Peru, Franca, Chile,Marrocos e Japão, além também de estandes com itens típicos brasileiros, como os doces mineiros e vinhos do sul do país. Ao todo, são mais de 15 mil produtos e 15 expositores.