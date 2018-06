Feira de Artesanato e Renda ocorre neste fim de semana

Artesãos nacionais e do DF se reúnem no evento

A "5ª Feira de Artesanato, Bordados e Renda – Renda-se" ocorre a partir desta sexta-feira (29). No evento são encontrados destaques do artesanato, peças originais cobiçadas dentro e fora do País. Cerca de 100 projetos artesanais nacionais e originados no Distrito Federal participam da feira.



Além de propagar o talento dos artesãos brasileiros ao fortalecer a produção associada ao turismo, ressaltando economicamente e de forma sustentável o artesanato nacional, a "Renda-se" é uma oportunidade para o brasiliense conferir e adquirir os mais belos trabalhos de artesanato, design e renda atualmente desenvolvidos no DF e no Brasil.





Alguns exemplos são a Renda de Agulha (bordados e Renascença), de Pesqueira, Pernambuco; Dorinha Ramos (bordados e Renascença), de Campina Grande, Paraíba, Matizes Dumont (almofadas, toalhas de banho, jogos americanos, guardanapos e vestidos bordados), de Pirapora, Minas Gerais; e Carmem Batista (bordados cama e mesa), de Timbaúba dos Batistas, Rio Grande do Norte. A escolha dos artesãos do DF se deu por meio de processo com apoio da Secretaria de Esporte, Turismo e Lazer do DF, através de chamamento público.



5ª FEIRA DE ARTESANATO, BORDADOS E RENDA – RENDA-SE

Estacionamento do Shopping Iguatemi Brasília

Até domingo(01), de sexta-feira a domingo, das 10h às 22h

Entrada franca