Feira de Artesanato começa no final de junho

Destaque desta edição será Gilda de Sousa, criadora da marca Ateliê Fazendo Arte

A próxima edição da Mostra de Artesanato ocorrerá a partir do dia 29 de junho, no Boulevard Shopping Brasília. Nesta edição, haverá exposição e venda de diferentes trabalhos manuais.



O destaque desta edição será Gilda de Sousa, criadora da marca Ateliê Fazendo Arte, que iniciou seus trabalhos há 17 anos como forma de terapia para superar uma perda familiar. Ao perceber sua habilidade com a técnica, profissionalizou-se e abriu seu próprio negócio. A meta de Gilda era ministrar aulas de cartonagem e ajudar, através do artesanato, outras pessoas a superarem situações difíceis e incentivar a interação social.



A Mostra conta ainda com participação de outros artistas, artesãos e designers que variam a cada edição. Desde 2013 são apresentadas técnicas e materiais diferentes, com produtos selecionados pela curadora Renata De Sordi.



O projeto foi idealizado para proporcionar oportunidades de intercâmbio e de comercialização de produtos artesanais aos artesãos, artistas plásticos e designers de Brasília e de outras regiões do Brasil.



MOSTRA ARTESANATO DO BOULEVARD SHOPPING

Boulevard Shopping Brasília-Setor Terminal Norte (STN) Conjunto J-Asa Norte - (2° piso)

De 29 de junho até 1º de julho

Entrada franca

Classificação indicativa: livre

Informações: 0300-313106