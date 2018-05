'Fedra' discute sexualidade feminina

A tragédia grega "Fedra", escrita por Eurípides, foi consagrada com a versão do autor francês Jean Racine (1639-1699). Inspirado por essa versão, Roberto Alvim dirige um espetáculo homônimo, que estreia nesta sexta-feira no Sesc Pompeia, onde fica em cartaz até 27 de maio.



Na trama, Fedra (papel de Juliana Galdino, vencedora do Prêmio Shell de melhor atriz por "Medéia") é casada com o rei Teseu. Ela se apaixona por Hipólito, filho de seu marido. Quando Teseu é declarado morto na guerra, Fedra cria coragem e declara seu amor pelo enteado. Mas o rei retorna e, ao descobrir a paixão incestuosa de sua esposa por seu filho, precipita uma série de eventos que conduzem o reino à catástrofe.

O texto de Racine, escrito na França em 1677, imortalizou-se como peça de teatro, tendo sido encenado por alguns dos maiores diretores contemporâneos. Uma grande montagem brasileira foi realizada por Augusto Boal e estrelada por Fernanda Montenegro, em 1986.







Sesc Pompeia

Tel. (11) 3871-7700

4 a 27 de maio

Quinta a sábado, às 21h, e aos domingos, às 18

R$ 30